Arteaga’nın istatistikleri korkunç
Benfica ile Galatasaray'ın istediğini iddia edilen Meksikalı Gerardo Arteaga'nın istatistikleri yerlerde sürünüyor. 19 yaşındaki Meksikalı sol bek, Santos fomasıyla 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı yapamadı. Maç başına 0.4 kilit pas verdi. 5.2 maç başına ikili mücadele kazandı. Maç başına 5 sahipsiz top kazandı. Yüzde 87 pas ortalaması ile oynadı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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