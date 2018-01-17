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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Arteaga’nın istatistikleri korkunç

    Arteaga’nın istatistikleri korkunç
    ile 'ın istediğini iddia edilen Meksikalı Gerardo Arteaga'nın istatistikleri yerlerde sürünüyor. 19 yaşındaki Meksikalı sol bek, Santos fomasıyla 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı yapamadı. Maç başına 0.4 kilit pas verdi. 5.2 maç başına ikili mücadele kazandı. Maç başına 5 sahipsiz top kazandı. Yüzde 87 pas ortalaması ile oynadı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
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