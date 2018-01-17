G.Saray yardımcı antrenörlerini KAP'a bildirdi!
Galatasaray, yardımcı antrenörlerini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 'görüşmeye başlama' bildirisinde Taffarel'i de duyurmuştu. Anlaşma bildirisinde Brezilyalı ismin yer almaması dikkat çekti
Galatasaray, yardımcı antrenörlerini KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz profesyonel futbol takımı yardımcı antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaşmaya varmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
TAFFAREL BİLMECESİ
Sarı-kırmızılılar, 'görüşmeye başlama' bildirisinde Taffarel'i de duyurmuştu. Anlaşma bildirisinde Brezilyalı ismin yer almaması dikkat çekti
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Toplam 8
Yorum
Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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