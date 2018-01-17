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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    G.Saray yardımcı antrenörlerini 'a bildirdi!

    G.Saray yardımcı antrenörlerini KAP'a bildirdi!

    , yardımcı antrenörlerini 'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 'görüşmeye başlama' bildirisinde 'i de duyurmuştu. Anlaşma bildirisinde Brezilyalı ismin yer almaması dikkat çekti

    , yardımcı antrenörlerini 'a bildirdi.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Şirketimiz profesyonel futbol takımı yardımcı antrenörlük görevi için , Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaşmaya varmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    BİLMECESİ
    Sarı-kırmızılılar, 'görüşmeye başlama' bildirisinde Taffarel'i de duyurmuştu. Anlaşma bildirisinde Brezilyalı ismin yer almaması dikkat çekti

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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