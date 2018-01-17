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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’dan ayrılmayacağım

    Galatasaray’dan ayrılmayacağım
    Uzun süredir ismi farklı kulüplerle anılan , ülkesi Romanya'da çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalan Rumen futbolcu, ayrılacağı yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı. "'dan ayrılacağımı kim çıkardı anlamıyorum" diyen Latovlevici, "Yönetim bana bir şey söylemedi. Arkadaşlarım da bana neler olduğunu soruyor. Onlara hiç bir şey olmadığınısöyledim. Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluyum. Söylenenler umrumda değil" ifadelerini kullandı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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