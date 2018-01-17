Galatasaray’dan ayrılmayacağım
Uzun süredir ismi farklı kulüplerle anılan Latovlevici, ülkesi Romanya'da çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalan Rumen futbolcu, ayrılacağı yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı. "Galatasaray'dan ayrılacağımı kim çıkardı anlamıyorum" diyen Latovlevici, "Yönetim bana bir şey söylemedi. Arkadaşlarım da bana neler olduğunu soruyor. Onlara hiç bir şey olmadığınısöyledim. Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutluyum. Söylenenler umrumda değil" ifadelerini kullandı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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