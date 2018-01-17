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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Bekle beni Kadıköy

    Bekle beni Kadıköy
    Sezona süper bir başlangıç yapan , 'ın Antalya kampında konuştu. Çalışmaların çok iyi geçtiğini belirterek sözlerine başlayan milli futbolcunun öne çıkan açıkmaları şöyle: "Çok iyiyim, formum yerinde. Sakatlığım nedeniyle formamdan uzak kaldım. Her oynamadığım maçta üzülüyorum. Umarım ikinci yarı hiç sakatlanmam ve takımıma yardımcı olabilirim. M'Gladbach formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmıştım. Kadıköy'de Galatasaray formasıyla da gol atabilirsem benim için mükemmel olur. Ancak Kadıköy'de 3 puanı alırsak bizim için çok daha güzel olur. Derbiler bizim için hedef değil. Tek hedefimiz var. O da şampiyonluk. Onu da bu sezon başaracağız.

    STRES ATTILAR
    Yoğun idmanlardan bunalan Galatasaraylı futbolcular dün teknik direktör Fatih Terim nezaretinde yürüyüş yaptı. Kamp yapılan otelin golf sahasında bir saat yürüyüş yapan ve bol bol sohbet edip fotoğraf çektiren oyuncuların göl manzarasından oldukça etkilendikleri görüldü.

    GALATASARAY İZMİR YOLCUSU
    Sarı-kırmızılılar, 7 Ocak tarihinde başlayan Antalya'daki devre arası kampını bugün tamamlayacak. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'a uğramadan Bucaspor ile oynayacağı kupa maçı için bu akşam İzmir'e geçecek. Cimbom, Buca maçının ardından ise İstanbul'a dönecek.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:03
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