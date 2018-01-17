Aslan’ı eledi zirveye çıktı
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde G.Saray'ı eleyen Östersunds, İsveç'te yılın takımı seçildi. İsveç Kupası'nı kazanan, Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalan Östersunds, Stockholm'de gerçekleştirilen galada yılın futbol takımı ödülünü aldı. Ayrıca İsveç ekibinin hocası Graham Potter de yılın teknik direktörü oldu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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