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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Aslan’ı eledi zirveye çıktı

    Aslan’ı eledi zirveye çıktı
    Bu sezon 'nde G.Saray'ı eleyen , 'te yılın takımı seçildi. Kupası'nı kazanan, 'nde son 32'ye kalan , Stockholm'de gerçekleştirilen galada yılın futbol takımı ödülünü aldı. Ayrıca İsveç ekibinin hocası Graham Potter de yılın teknik direktörü oldu.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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