Hakan’la yeniden
Sezon başında İgor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan ve alt yapı takımıyla idmanlara çıkan Hakan Balta, Süper Lig'in ikinci yarısında sahalara geri dönüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesiyle A Takım'a dönen ve Antalya'daki kampta gösterdiği performansla beğeni toplayan Balta'nın lisansı yeniden çıkartıldı. Terim'le yüzü gülen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2018'de sona eriyor.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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