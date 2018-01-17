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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Hakan’la yeniden

    Sezon başında İgor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan ve alt yapı takımıyla idmanlara çıkan , 'in ikinci yarısında sahalara geri dönüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesiyle A Takım'a dönen ve Antalya'daki kampta gösterdiği performansla beğeni toplayan Balta'nın lisansı yeniden çıkartıldı. Terim'le yüzü gülen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2018'de sona eriyor.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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