Tudor’la tartıştık
İgor Tudor ile birlikte takımdan ayrılan Ayhan Akman, ikinci hocaların sorumlulukları çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. "Galatasaray'ın içinden çıkan birisi olarak karıştığım konular oldu. Zaman zaman tartıştığımız da oldu. Fakat başınızda bir hoca var sonuçta ve ona saygı göstermeniz lazım. Galatasaray'da çok kötü işler yapıldı diye göstermek doğru değildir" ifadesini kullandı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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