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    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’la tartıştık

    Tudor’la tartıştık
    İgor ile birlikte takımdan ayrılan , ikinci hocaların sorumlulukları çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. "'ın içinden çıkan birisi olarak karıştığım konular oldu. Zaman zaman tartıştığımız da oldu. Fakat başınızda bir hoca var sonuçta ve ona saygı göstermeniz lazım. Galatasaray'da çok kötü işler yapıldı diye göstermek doğru değildir" ifadesini kullandı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:56
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