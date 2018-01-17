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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Özbek alkışlarla

    Özbek alkışlarla
    Başkanı , cumartesi günü yapılacak olan olağanüstü seçim çalışmaları ve ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği üyeleri ile bir araya gelen Özbek, burada üyelerden gelen soruları cevapladı. Projelerini anlatan Özbek, büyük alkış aldı ve moral depoladı.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:54
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