Özbek alkışlarla
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cumartesi günü yapılacak olan olağanüstü seçim çalışmaları ve ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği üyeleri ile bir araya gelen Özbek, burada üyelerden gelen soruları cevapladı. Projelerini anlatan Özbek, büyük alkış aldı ve moral depoladı.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
Toplam 3
Yorum
Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Trabzonspor yeni yıldızlarına kavuşuyor
Toplam 8
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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Ümit Özat’tan olaylar hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
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