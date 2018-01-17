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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Terim’i ilk ben söyledim

    Terim’i ilk ben söyledim
    Cumartesi günü yapılacak seçim için geri sayım sürerken adaylardan , seçilmesi halinde ile devam etmek istediğini açıkladı. Cengiz, "Fatih hocanın ismini ilk ben söyledim ardından Dursun başkan onunla anlaştı. Elbette seçilirsek ilk olarak hocamızla oturup konuşacağız. Kendisiyle çalışmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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