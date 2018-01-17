Terim’i ilk ben söyledim
Cumartesi günü yapılacak seçim için geri sayım sürerken adaylardan Mustafa Cengiz, seçilmesi halinde Fatih Terim ile devam etmek istediğini açıkladı. Cengiz, "Fatih hocanın ismini ilk ben söyledim ardından Dursun başkan onunla anlaştı. Elbette seçilirsek ilk olarak hocamızla oturup konuşacağız. Kendisiyle çalışmak istiyoruz" diye konuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:42
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