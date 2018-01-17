Brezilya'dan mesaj var
Taffarel ve Maicon’un kefil oldukları genç sol bek için, G.Saray 1.5 milyon Euro önerirken Brezilya takımı 4 milyon Euro talep etti. Sarı-kırmızılı ekip yeni bir teklif sunmaya hazırlanırken bu da kabul edilmezse kiralanması için zorlayacak
Galatasaray'da kaleci antrenörü Claudio Taffarel ve Maicon'un transferi için devreye girdiği Junior Tavares için Sao Paulo'ya yapılan teklifin detayı belli oldu. Galatasaray scout ekibinin önerdiği ve teknik direktör Fatih Terim tarafından da onaylanan 21 yaşındaki sol bek için sarı-kırmızılı yönetim, Sao Paulo'ya 1.5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Sao Paulo bu teklifi oldukça az bulurken kulüp CEO'su Rai, Galatasaray Kulübü'ne olumsuz yanıt verdi ve bonservis bedeli olarak 4 milyon euro talep ettiklerini iletti.
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Tavares'in bonservisinin yüzde 50'sinin Sao Paulo'ya ait olduğu ve bu sebeple Brezilya ekibinin 4 milyon euro'dan aşağıya oyuncuyu satmaya yanaşmadığı vurgulandı. Tafferel ve Maicon'un kefil oldukları genç Brezilyalı için pazarlıkların ve transfer çalışmalarını sürdüğü bonservisi ile olmazsa kiralık olarak sıkı bir pazarlık yapılacağı ifade edildi.
Junior Tavares kimdir?
Futbola Gremio altyapısında başlayan Junior Tavares, Joinville'de kiralık oynadıktan sonra Sao Paulo'ya transfer oldu. Junior Tavares bu yıl 34 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
Gençlik aşısı (Mini yorum: Cem Altıparmak)
Henüz 21yaşındaki Junior Tavares, bu sezon Sao Paulo formasını düzenli giymeye başladı ve üstün özellikleriyle hemen dikkatleri çekti. Kendisini hücumcu bir sol bek olarak tanımlayabiliriz. Teknik kapasitesi yüksek, rahat adam eksiltebilen, topla çok etkili bir oyuncu ama zaman zaman taktik disiplinden kopabiliyor. İşte Fatih Terim de tam orada devreye girer ve Brezilyalı futbolcuyu kusursuz hale getirebilir. Tavares, Galatasaray'ın sol bekte yaşadığı sıkıntıya çare olur diye düşünüyorum.
PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK
Tavares'in bonservisinin yüzde 50'sinin Sao Paulo'ya ait olduğu ve bu sebeple Brezilya ekibinin 4 milyon euro'dan aşağıya oyuncuyu satmaya yanaşmadığı vurgulandı. Tafferel ve Maicon'un kefil oldukları genç Brezilyalı için pazarlıkların ve transfer çalışmalarını sürdüğü bonservisi ile olmazsa kiralık olarak sıkı bir pazarlık yapılacağı ifade edildi.
Junior Tavares kimdir?
Futbola Gremio altyapısında başlayan Junior Tavares, Joinville'de kiralık oynadıktan sonra Sao Paulo'ya transfer oldu. Junior Tavares bu yıl 34 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
Gençlik aşısı (Mini yorum: Cem Altıparmak)
Henüz 21yaşındaki Junior Tavares, bu sezon Sao Paulo formasını düzenli giymeye başladı ve üstün özellikleriyle hemen dikkatleri çekti. Kendisini hücumcu bir sol bek olarak tanımlayabiliriz. Teknik kapasitesi yüksek, rahat adam eksiltebilen, topla çok etkili bir oyuncu ama zaman zaman taktik disiplinden kopabiliyor. İşte Fatih Terim de tam orada devreye girer ve Brezilyalı futbolcuyu kusursuz hale getirebilir. Tavares, Galatasaray'ın sol bekte yaşadığı sıkıntıya çare olur diye düşünüyorum.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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