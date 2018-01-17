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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Brezilya'dan mesaj var

    Brezilya'dan mesaj var

    Taffarel ve Maicon’un kefil oldukları genç sol bek için, G.Saray 1.5 milyon Euro önerirken Brezilya takımı 4 milyon Euro talep etti. Sarı-kırmızılı ekip yeni bir teklif sunmaya hazırlanırken bu da kabul edilmezse kiralanması için zorlayacak

    Galatasaray'da kaleci antrenörü Claudio Taffarel ve Maicon'un transferi için devreye girdiği Junior Tavares için Sao Paulo'ya yapılan teklifin detayı belli oldu. scout ekibinin önerdiği ve teknik direktör Fatih Terim tarafından da onaylanan 21 yaşındaki sol bek için sarı-kırmızılı yönetim, Sao Paulo'ya 1.5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Sao Paulo bu teklifi oldukça az bulurken kulüp CEO'su Rai, Galatasaray Kulübü'ne olumsuz yanıt verdi ve bonservis bedeli olarak 4 milyon euro talep ettiklerini iletti.

    PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK
    Tavares'in bonservisinin yüzde 50'sinin Sao Paulo'ya ait olduğu ve bu sebeple Brezilya ekibinin 4 milyon euro'dan aşağıya oyuncuyu satmaya yanaşmadığı vurgulandı. Tafferel ve Maicon'un kefil oldukları genç Brezilyalı için pazarlıkların ve çalışmalarını sürdüğü bonservisi ile olmazsa kiralık olarak sıkı bir pazarlık yapılacağı ifade edildi.

    Junior Tavares kimdir?
    Futbola Gremio altyapısında başlayan , Joinville'de kiralık oynadıktan sonra Sao Paulo'ya transfer oldu. Junior Tavares bu yıl 34 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

    Gençlik aşısı (Mini yorum: Cem Altıparmak)
    Henüz 21yaşındaki Junior Tavares, bu sezon Sao Paulo formasını düzenli giymeye başladı ve üstün özellikleriyle hemen dikkatleri çekti. Kendisini hücumcu bir sol bek olarak tanımlayabiliriz. Teknik kapasitesi yüksek, rahat adam eksiltebilen, topla çok etkili bir oyuncu ama zaman zaman taktik disiplinden kopabiliyor. İşte de tam orada devreye girer ve Brezilyalı futbolcuyu kusursuz hale getirebilir. Tavares, Galatasaray'ın sol bekte yaşadığı sıkıntıya çare olur diye düşünüyorum.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:14
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