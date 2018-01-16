Galatasaray Odeabank evinde mağlup
ULEB Avrupa Kupası Top 16 E Grubu 3'üncü hafta maçında Galatasaray Odeabank kendi sahasında İspanya ekibi Gran Canaria'ya 108-86 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Gran Canaria ilk periyodu 28-24, ilk yarıyı ise 57-42 önde kapattı.
3'üncü periyotta vites artıran sarı-kırmızılılar, rakip potaya tam 32 sayı gönderirken, kendi potasında ise 23 sayı gördü ve final çeyreğine 6 sayı geride girdi: 74-80. Maçın 4'üncü periyodunda oyundan tamamen kopan Galatasaray Odeabank, rakibinin üstünlüğünü kıramadı ve parkeden 108-86'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Odeabank gruptaki 3'üncü maçını da kaybederken, Gran Canaria 2'nci galibiyetine uzandı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:09
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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