Galatasaray Odeabank evinde mağlup

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Gran Canaria ilk periyodu 28-24, ilk yarıyı ise 57-42 önde kapattı.



3'üncü periyotta vites artıran sarı-kırmızılılar, rakip potaya tam 32 sayı gönderirken, kendi potasında ise 23 sayı gördü ve final çeyreğine 6 sayı geride girdi: 74-80. Maçın 4'üncü periyodunda oyundan tamamen kopan Galatasaray Odeabank, rakibinin üstünlüğünü kıramadı ve parkeden 108-86'lık mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray Odeabank gruptaki 3'üncü maçını da kaybederken, Gran Canaria 2'nci galibiyetine uzandı.