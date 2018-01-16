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    16 Ocak 2018, Salı
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    evinde mağlup

    Galatasaray Odeabank evinde mağlup

    ULEB Top 16 E Grubu 3'üncü hafta maçında kendi sahasında İspanya ekibi 'ya 108-86 mağlup oldu.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ilk periyodu 28-24, ilk yarıyı ise 57-42 önde kapattı.

    3'üncü periyotta vites artıran sarı-kırmızılılar, rakip potaya tam 32 sayı gönderirken, kendi potasında ise 23 sayı gördü ve final çeyreğine 6 sayı geride girdi: 74-80. Maçın 4'üncü periyodunda oyundan tamamen kopan , rakibinin üstünlüğünü kıramadı ve parkeden 108-86'lık mağlubiyetle ayrıldı.

    Bu sonuçla birlikte Galatasaray Odeabank gruptaki 3'üncü maçını da kaybederken, Gran Canaria 2'nci galibiyetine uzandı.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:09
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