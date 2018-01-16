Manisaspor, Taner Taşkın ile anlaştı
Grandmedical Manisaspor, teknik direktör Taşkın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Taner Taşkın getirildi.
Teknik direktör Taşkın ile Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan Manisaspor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen, eski teknik direktör Fatih Tekke ve ekibine, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Taner Taşkın'ın Manisa'nın evladı olduğunu ifade eden Mergen, şöyle devam etti:
"Taner hocamız futbolculuk kariyeri ve ardından antrenörlük kariyerinde kulübümüze çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim. Kendisine böyle zorlu bir dönemde bu görevi üstlendiği için teşekkür ediyoruz."
Teknik direktör Taşkın ise bu birlikteliğin Grandmedical Manisaspor için hayırlı olmasını dileyerek, "Grandmedical Manisaspor için herkesin elini taşın altına koyması gerektiği zorlu bir dönem yaşıyoruz. Yönetim kurulumuz, futbolcularımız ve camiamız ile Grandmedical Manisaspor'u başarıya taşımak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.
Teknik direktör Taşkın'ın yardımcılıklarını Tacettin Bakacak, Baki Çağdaş Uzun, Başar Canoğlu ve Şanver Göymen yapacak.
Taşkın, daha önce de çalıştırdığı Manisaspor'a, TFF 2. Lig'in 2015-2016 sezonunda şampiyonluk yaşatmıştı.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 19:54
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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