Satmıyoruz!

Tudor döneminde forma şansı bulamayan Ryan Donk, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok gibi isimlere Göztepe ve Konyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımından teklif geldi.Fatih Terim; Donk, Sinan ve Eren'den ligin ikinci yarısında faydalanacağını söylerken, Terim'in gelişine sevinen oyuncular da takımda kalmaya karar verdi.