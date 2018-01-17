Satmıyoruz!
Tudor döneminde forma şansı bulamayan Ryan Donk, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok gibi isimlere Göztepe ve Konyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımından teklif geldi.Fatih Terim; Donk, Sinan ve Eren'den ligin ikinci yarısında faydalanacağını söylerken, Terim'in gelişine sevinen oyuncular da takımda kalmaya karar verdi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:16
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Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca
Toplam 3
Yorum
elevli bu bjk yı dağıtma operasyonudur adım adım devam ediyor cenk guarema şimdide takımın 2. forveti avrupalı güçlü bir türk takımı istemiyor
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İki transfer bitiyor
Toplam 2
Yorum
İki transfer bitiyor. uzaktan olunca çok mu biliyo. 2. lig sivassporun stoperlerini alın daha iyi ilk yarı sadece 8 gol yemişler
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Brezilya'dan mesaj var
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu 4 mil.istendiyse GS alamaz.Parası yok.Arazi satışlarından gelen paraların uçtuğu anlaşılıyor.Yakında kapıya kilit vurulur.
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