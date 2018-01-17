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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Satmıyoruz!

    Satmıyoruz!

    Tudor döneminde forma şansı bulamayan Ryan Donk, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok gibi isimlere Göztepe ve Konyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımından teklif geldi.Fatih Terim; Donk, Sinan ve Eren'den ligin ikinci yarısında faydalanacağını söylerken, Terim'in gelişine sevinen oyuncular da takımda kalmaya karar verdi.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:16
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