CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!

    Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!

    Galatasaray yönetimi, Stadı'nın zemini için harekete geçti ve hibrit çalışmaları başladı.

    Galatasaray yönetimi, Stadı'nın zemininin üst düzeye çıkarılması için kolları sıvadı. Bu kapsamda statta hibrit çim ekimine başlandı.

    Doğal çimin yanı sıra hibrit çim teknolojisinin uygulanacağı yeni zemin için yapılacak çalışma sekiz gün sürecek ve ikinci devrenin ikinci haftasında oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasına yetiştirilecek.

    ÇİN PAZARI HAMLESİ!
    Galatasaray'ın yaz kampı için pazarına yöneldiği ortaya çıktı. Çin'de hazırlık karşılaşması oynamayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp sponsor arayışlarına başlarken, Çin pazarında özellikle forma satışından büyük gelir hedefleniyor.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN