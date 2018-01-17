Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle!
Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Stadı'nın zemini için harekete geçti ve hibrit çalışmaları başladı.
Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Stadı'nın zemininin üst düzeye çıkarılması için kolları sıvadı. Bu kapsamda statta hibrit çim ekimine başlandı.
Doğal çimin yanı sıra hibrit çim teknolojisinin uygulanacağı yeni zemin için yapılacak çalışma sekiz gün sürecek ve ikinci devrenin ikinci haftasında oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasına yetiştirilecek.
ÇİN PAZARI HAMLESİ!
Galatasaray'ın yaz kampı için Çin pazarına yöneldiği ortaya çıktı. Çin'de hazırlık karşılaşması oynamayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp sponsor arayışlarına başlarken, Çin pazarında özellikle forma satışından büyük gelir hedefleniyor.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:30
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
CEVAP HAKKI İYİ FUTBOL İYİ VE GÜÇLÜ OYUNCULAR İLE OLUR.BURAK,ONAZİ MAS NDYOE OLMADIĞINDA TAKIM KALİTESİ NASIL DÜŞTÜĞÜ İLK YARIDA AÇIKÇA ORTAYA ÇIKTI
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Kupa hüsranı
Toplam 10
Yorum
of TS zaten iyi oynamıyordu GS maçını kazandı o da Tudor yüzündendi şanslıydılar, Rıza hoca ile bir çıkış oldu ama genel anlamda iyi değil.
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Acil transfer gerekiyor
Toplam 11
Yorum
acg Abdurrahmanı da solbek oynatsa o da cengaverlere katılacak.Başkan ve yönetim milyon olayan euroları ile bankaları zengin etmeye devam edecek
Beşiktaş'tan sonra... G.Saray'dan sürpriz hamle! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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