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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Mayısta zafer bizim

    Mayısta zafer bizim
    "Sezon başında olduğu gibi ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz tabii ki belli; şampiyonluk..."

    "Terim gibi bir hocayla çalışıyoruz. Bize baba gibi yaklaşıyor. Bizimle iletişimi çok iyi ve bu da tüm takıma güven veriyor

    Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Fernando Reges, dün GS TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. İlk yarının son maçı olan Göztepe karşısında yaşadığı sakatlıkla sözlerine başlayan Brezilyalı futbolcu, "Ciddi bir sakatlık yaşadım. Sağlık ekibimiz, doktorumuz ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Tek hayalim sahalara dönmek ve arkadaşlarımla mücadele etmek" dedi.

    HER ŞEY ÇOK GÜZEL
    Antalya'da güzel bir ortamda kamp yaptıklarını kaydeden 30 yaşındaki orta saha, "Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. Ancak sezona başladığımız gibi ikinci yarıya da iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz belli; mayıs ayında şampiyonluk. Bu nedenle de iyi başlamalıyız" diye konuştu.

    İSTANBUL'A ALIŞTIM
    Adaptasyon süreciyle ilgili de konuşan sambacı, sözlerini şöyle tamamladı: "Zor bir şehirden geldim. İstanbul'da da öyle olacağını düşünmüştüm ama hava şartları, insanlar ve yemekler adaptasyon şartlarımı en aza indirdi. Sanki 5-6 yıldır buradaymış gibiyim. Kulüp çalışanları adaptasyon sürecimi hızlandırdı, taraftarımız da inanılmaz destek verdi."

    FATİH TERİM BÜYÜK SANS
    "Şükürler olsun ki hep büyük isimlerle çalıştım. 'in kulüp için yaptıkları ortada. Daha önceki başarılarını birlikte yaşamak istiyorum. Bize baba gibi yaklaşıyor, evladı gibi görüyor. Sahada bize özgürlük veriyor. İletişimi, futbolcularla bağı çok iyi. Bu da bize güven veriyor. Hocamla karakterimiz uyuşuyor. Üç sene kontratım var ve ilk hedefim onunla şampiyonluk yaşamak."

    TARAFTARA MESAJI VAR
    , röportajın son bölümde taraftarlarla ilgili konuştu. Brezilyalı futbolcu, "Şampiyonluk yarışında onların desteği çok önemli. Taraftar bizim 12. adamımız. Camianın hedefi şampiyon olmak. İkinci yarıda da ilk yarıda yaptıkları gibi aynı desteği vermelerini istiyoruz. Hedefimiz ortak ve bu hedefe birlikte yürümek istiyoruz"

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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