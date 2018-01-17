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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    'dan 'a teklifi

    Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi

    Beşiktaş'ta başarılı futbolu ile beğeni toplayan Talisca'nın transferi tam bir kaos halini aldı.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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