Zafere kaçış
Cimbom, 2-0 arkadan gelip efsane bir geri dönüş hikayesi yazdığı maçta Akhisarspor’u 4’leyip zirveyi yeniden ele geçirdi
G.Saray, ikinci yarıda ise küllerinden doğdu, 43'te Lopes'in atılmasıyla eksilen Akhisar'ı dağıttı! 49'da Fernando, 51'de Gomis yazdı, skor eşitlendi. Gomis 68'de atıldı. Belhanda 70'de Aslan'ı öne geçirdi. 90+4'te Feghouli noktayı koydu, G.Saray maç fazlasıyla yeniden zirveye çıktı
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:54
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Zafere kaçış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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