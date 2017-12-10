Zafere kaçış

Cimbom, 2-0 arkadan gelip efsane bir geri dönüş hikayesi yazdığı maçta Akhisarspor’u 4’leyip zirveyi yeniden ele geçirdi

Galatasaray gerilim filmini andıran maçta Akhisar'ı 4-2 yenip derbi hezimetini unutturdu. Cimbom, tam bir zafer öyküsü yazdı. İlk yarıyı 16'da Maicon'un (kk) ve 45'te Olcan'ın golleriyle 2-0 geride kapayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına "İmparator Fatih Terim" sesleriyle gitti.



G.Saray, ikinci yarıda ise küllerinden doğdu, 43'te Lopes'in atılmasıyla eksilen Akhisar'ı dağıttı! 49'da Fernando, 51'de Gomis yazdı, skor eşitlendi. Gomis 68'de atıldı. Belhanda 70'de Aslan'ı öne geçirdi. 90+4'te Feghouli noktayı koydu, G.Saray maç fazlasıyla yeniden zirveye çıktı

