Aslan kükredi
Tudor yönetiminde ilk kez çift forvetle sahaya çıkan G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon’a kaybedilen 5 puanın ardından Başkent ekibini farklı mağlup etmeyi başardı
EN FARKLI GALİBİYETİ ALDI
İKİNCİ yarıda da hız kesmeden başlayan Aslan, 46'da Gomis, 50'de de Tolga Ciğerci'nin golleriyle 4 dakika içinde aradaki farkı 4'e çıkardı. G.Birliği karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarıkırmızılılar, 81'inci dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Gomis'in golüyle farkı 5'e çıkarmayı başardı. G.Saray oyunu rölantiye alırken, G.Birliği'nin tek sayısı 84'te Aleksandar Scekic'ten geldi. Aslan bu sezonki en farklı galibiyetini 5-1'lik skorla dün akşam aldı.
Mariano ve Maicon'un golleriyle devreyi 2-0 önde geçen sarı-kırmızılılar, Tolga ve Gomis'in 2 golüyle (biri penaltı) farka gitti. G.Brliği'nin golü Scekic'ten geldi.
G.SARAY'da Gomis-Belhanda ikilisi bu sezon Süper Lig'de tam 20 gole direkt olarak katkı yaptılar. Bafetimbi Gomis, rakip fileleri 11 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı. Belhanda da 1 gol atarken, 5 asistle yıldızlaştı. İkili, G.Saray attığı 26 golün 20'sine isimlerini yazdırmayı başardılar.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:52
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
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