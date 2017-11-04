Aslan kükredi

Tudor yönetiminde ilk kez çift forvetle sahaya çıkan G.Saray, F.Bahçe ve Trabzon’a kaybedilen 5 puanın ardından Başkent ekibini farklı mağlup etmeyi başardı

LİDER G.Saray, 11'inci haftanın açılış maçında G.Birliği'ni 5-1 mağlup ederek puanını 26'ya çıkardı ve bu haftayı da zirvede kapatmayı garantiledi. Süper Lig'deki son iki maçında F.Bahçe ile 0-0 berabere kalan, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak iki haftada 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar; Başkent ekibine patladı. Bu sezon ilk kez çift forvetle sahaya çıkan Aslan, 7'inci dakikada Mariano'nun golüyle öne geçti. Brezilyalı oyuncunun erken golünün ardından rahatlayan ve oyun hakimiyetini eline geçiren Galatasaray, ilk yarının bitimine 2 dakika kala Maicon'un golüyle farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti.



EN FARKLI GALİBİYETİ ALDI

İKİNCİ yarıda da hız kesmeden başlayan Aslan, 46'da Gomis, 50'de de Tolga Ciğerci'nin golleriyle 4 dakika içinde aradaki farkı 4'e çıkardı. G.Birliği karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarıkırmızılılar, 81'inci dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Gomis'in golüyle farkı 5'e çıkarmayı başardı. G.Saray oyunu rölantiye alırken, G.Birliği'nin tek sayısı 84'te Aleksandar Scekic'ten geldi. Aslan bu sezonki en farklı galibiyetini 5-1'lik skorla dün akşam aldı.



Mariano ve Maicon'un golleriyle devreyi 2-0 önde geçen sarı-kırmızılılar, Tolga ve Gomis'in 2 golüyle (biri penaltı) farka gitti. G.Brliği'nin golü Scekic'ten geldi.



G.SARAY'da Gomis-Belhanda ikilisi bu sezon Süper Lig'de tam 20 gole direkt olarak katkı yaptılar. Bafetimbi Gomis, rakip fileleri 11 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı. Belhanda da 1 gol atarken, 5 asistle yıldızlaştı. İkili, G.Saray attığı 26 golün 20'sine isimlerini yazdırmayı başardılar.