Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Montella gitmez

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan övgüyle bahseden İbrahim Hacıosmanoğlu, “Montella’ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz” dedi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın başarılı olduğunu belirten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu övgülerde bulundu. Hacıosmanoğlu, "Montella'ya teklif gelmez, hoca da bir yere gitmez. Teklif gelirse müsaade etmeyiz Hoca da gitmez" dedi. Hacıosmanoğlu, "İki Macaristan maçı vardı, Uluslar A Ligi için ben geldiğim zaman. Bana 'Roma'dan teklif var, böyle bir fırsatım var, değerlendirmek isterim' dedi. 'Siz yeni seçildiniz, bir düşünceniz varsa iki maçta kötü sonuç alırım, gönderecekseniz bu fırsatı değerlendireyim' dedi. 'Kafamızda öyle bir plan yok. Kaptanlarla konuştum, onlar sizi ayrı seviyor. Biz burada olduğumuz sürece devam edeceğiz' dedim. Roma'ya gitmeyen hoca hiçbir yere gitmez. Çift takım çalıştırsın teklifi vardı ama biz onu da kabul etmedik."

