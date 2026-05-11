Şampiyon Fenerbahçe

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Arsavev, Giresun Sanayispor'u konuk etti. Rakibini 7-0 mağlup eden sarı-lacivertliler bitime 2 hafta kala ligde ilk kez şampiyon oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 6. ve 35'te Peritan Bozdağ, 18'de Maria Alves, 26'da Andrea Staskova, 45+1'de Flourish Sabastine, 54. dakikada İpek Kaya ve 58. dakikada Zeynep Kerimoğlu kaydetti.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu şampiyonu Fenerbahçe ArsaVev'i kutladı.