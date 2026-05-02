Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olabilir mi?

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında futbolseverler "Fenerbahçe kazanırsa şampiyon olur mu?" sorusunun yanıtını arıyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraja giren sarı-lacivertliler, sahasında Başakşehir’i ağırlarken, gözler bir yandan da Samsun’dan gelecek haberde. İşte milyonlarca taraftarın merak ettiği şampiyonluk hesapları ve Kadıköy’deki son durum...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 20:58 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 21:00
Süper Lig'de 32. haftaya lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde giren Fenerbahçe için bu akşam alınacak bir galibiyet "umut" demek. Ancak şampiyonluk ipini göğüslemek için sadece Kadıköy'den gelecek 3 puan yeterli değil. Fenerbahçe teknik direktörünün ve futbolcularının gözü, eş zamanlı oynanan Samsunspor - Galatasaray maçında. Eğer Galatasaray deplasmanda kazanırsa, Fenerbahçe sahadan zaferle ayrılsa bile şampiyonluk kupası bu gece resmen Florya'ya gidecek.

Ligde bu hafta dahil kalan 3 maçta Galatasaray 74, Fenerbahçe ise 67 puanda (7 puan fark).

GALATASARAY KAZANIRSA

Fenerbahçe Başakşehir'i yense dahi puan farkı 7'de kalır. Ligin bitimine 2 maç (6 puan) kala Galatasaray resmen şampiyon olur.

GALATASARAY PUAN KAYBEDERSE

Fenerbahçe kazanır ve Galatasaray Samsun'da puan kaybederse (beraberlik veya mağlubiyet), fark 4 veya 5'e iner ve şampiyonluk yarışı matematiksel olarak bir sonraki haftaya taşınır.

