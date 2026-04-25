CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Merih Demiral’lı Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu!

Merih Demiral’lı Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu!

Milli futbolcu Merih Demiral’ın formasını giydiği Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japonya ekibi Machida Zelvia’yı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 22:07
Merih Demiral’lı Al-Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu!

AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Merih Demiral'ın formasını giydiği Al-Ahli ile Japonya temsilcisi Machida Zelvia karşı karşıya geldi. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarı ve normal süresi golsüz eşitlikle sona erdi. Al-Ahli'de Hawsawi, 68'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Suudi Arabistan ekibinde Mohammed Yousef de 90+5'inci dakikada yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Al-Ahli, 96'ncı dakikada Albirakan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve mücadele bu skorla sona erdi. Suudi Arabistan ekibi, bu sonuçla AFC Şampiyonlar Ligi'nin üst üste ikinci kez müzesine götürdü.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
