Ziraat Türkiye Kupası
Lazio kalecisi Edoardo Motta kalesinde efsaneleşti! Takımını finale taşıdı

Lazio, İtalya Kupası yarı final rövanşında Atalanta’yı penaltılarda mağlup ederek finale yükseldi. Kaleci Edoardo Motta seri penaltı atışlarındaki kurtarışlarıyla adeta gecenin kahramanı oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 01:12
İtalya Kupası yarı final rövanşında Atalanta ile Lazio kozlarını paylaştı. İlk maçta alınan 2-2'lik beraberliğin ardından oynanan mücadele büyük heyecana sahne oldu.

New Balance Arena'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Lazio, 84. dakikada Alessio Romagnoli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Atalanta, bu gole sadece iki dakika sonra yanıt verdi. 86. dakikada Mario Pasalic sahneye çıkarak skora dengeyi getirdi.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca finalist seri penaltı atışlarıyla belirlendi. Penaltı atışlarında Lazio kalecisi Edoardo Motta yaptığı 4 kurtarışla gecenin kahramanı oldu.

Rakibini penaltılar sonucunda 2-1 mağlup eden Lazio, adını finale yazdırdı. Başkent ekibi, 13 Mayıs'ta oynanacak finalde Inter ile karşı karşıya gelecek.

