CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Al Hilal Riyadh-Al Kholood maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 65 puanla 2. sırada yer alan ve lider Al Nassr’ı 5 puan geriden takip eden Al Hilal, 26 puanla 14. sırada bulunan Al Kholood’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Al Taawon ile evinde berabere kalan Al Hilal, sahasında kazanarak zirve baskısını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Al Kholood ise düşme hattının sadece 6 puan üzerinde bulunuyor ve bu zorlu deplasmandan puan çıkararak nefes almak niyetinde. Peki, Al Hilal-Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 14:33
Al Hilal Riyadh-Al Kholood maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan futbolunun amiral gemisi Al Hilal, teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kadrosunda Karim Benzema, Sergej Milinković-Savić ve Rúben Neves gibi dünya çapında yıldızları barındıran Riyadh temsilcisi, bu sezon ligin en az gol yiyen ve en etkili savunma yapan takımlarından biri konumunda. Sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 yendiği rakibini bu kez modern stadyumu Kingdom Arena'da ağırlayacak olan Al Hilal, taraftarına farklı bir galibiyet hediye etmek istiyor. Son haftalarda topladığı puanlarla düşme hattından bir nebze uzaklaşan Al Kholood ise, ligin devine karşı savunma disiplininden ödün vermeden kontra ataklarla sonuca gitmeyi planlıyor. İşte bu heyecan dolu maçın tüm detayları!

Al Hilal Riyadh-Al Kholood MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftası kapsamındaki Al Hilal Riyadh-Al Kholood maçı 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Al Hilal Riyadh-Al Kholood MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadelenin başlama vuruşu, Türkiye saati ile 21.00'de yapılacak.

Al Hilal Riyadh-Al Kholood MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal Riyadh-Al Kholood mücadelesinin TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Hilal Riyadh: Bounou; Darisi, Lajami, Koulibaly, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic-Savic; Malcom, Benzema, Leonardo

Al Kholood: Cozzani; Sawaan, Utkus, Pinas, Solan; N'Doram, Buckley, Kortajarena; Al Aliwa, Bahbri, Guga

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
