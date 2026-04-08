22 Nisan çarşamba tatil mi, yarım gün mü?

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanına hazırlanırken, tatil planı yapanlar takvimi kontrol etmeye başladı. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen bayram öncesinde, 22 Nisan Çarşamba gününün mesai durumu merak konusu oldu. "22 Nisan'da okullar tatil mi?" ve "Kamu kurumları yarım gün mü çalışacak?" soruları yanıt buldu. İşte öğrencileri, öğretmenleri ve özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren 23 Nisan tatil rehberi...

22 NİSAN ÇARŞAMBA TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre; 23 Nisan öncesindeki 22 Nisan günü resmi tatil veya yarım gün değildir. Okullar ve üniversiteler'de 22 Nisan Çarşamba günü dersler tam gün olarak işlenecektir.

Valilikler, belediyeler ve nüfus müdürlükleri gibi devlet daireleri tam gün mesai yapacaktır.

Bankalar ve Borsa İstanbul (BIST) normal çalışma saatlerinde hizmet verecektir.

İş yerlerinde yarım gün uygulaması bulunmamaktadır.

23 NİSAN PERŞEMBE: TAM GÜN RESMİ TATİL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde tam gün resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Perşembe günü tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacaktır. Okullarda eğitim-öğretime ara verilecek, bayram kutlamaları gerçekleştirilecektir. Bankalar, eczaneler (nöbetçiler hariç) ve kargolar hizmet vermeyecektir.

24 NİSAN CUMA TATİL Mİ?

23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, "Cuma günü de tatil edilip 4 günlük bir tatil birleştirmesi yapılır mı?" beklentisini doğurdu. Ancak mevcut takvime göre 24 Nisan Cuma günü resmi tatil değildir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya Cumhurbaşkanlığı tarafından ek bir idari izin kararı açıklanmadığı sürece, 24 Nisan Cuma günü okullarda ders başı yapılacak ve kamu kurumlarında mesai devam edecektir. Şu an için tatilin birleştirilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmamaktadır.