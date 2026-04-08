22 Nisan çarşamba tatil mi, yarım gün mü?

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Nisan ayının gelmesiyle birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesindeki resmi tatil takvimi milyonlarca öğrenci ve çalışan tarafından mercek altına alındı. Özellikle "22 Nisan yarım gün mü?" ve "24 Nisan tatil mi?" soruları arama motorlarında en çok arananlar listesine girdi. İşte 2026 resmi tatil takvimine göre 22-23-24 Nisan tarihlerindeki çalışma ve tatil düzeni...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 Salı 16:38 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 15:41
Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanına hazırlanırken, tatil planı yapanlar takvimi kontrol etmeye başladı. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen bayram öncesinde, 22 Nisan Çarşamba gününün mesai durumu merak konusu oldu. "22 Nisan'da okullar tatil mi?" ve "Kamu kurumları yarım gün mü çalışacak?" soruları yanıt buldu. İşte öğrencileri, öğretmenleri ve özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren 23 Nisan tatil rehberi...

22 NİSAN ÇARŞAMBA TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi Gazete'de yer alan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre; 23 Nisan öncesindeki 22 Nisan günü resmi tatil veya yarım gün değildir. Okullar ve üniversiteler'de 22 Nisan Çarşamba günü dersler tam gün olarak işlenecektir.

  • Valilikler, belediyeler ve nüfus müdürlükleri gibi devlet daireleri tam gün mesai yapacaktır.
  • Bankalar ve Borsa İstanbul (BIST) normal çalışma saatlerinde hizmet verecektir.
  • İş yerlerinde yarım gün uygulaması bulunmamaktadır.

23 NİSAN PERŞEMBE: TAM GÜN RESMİ TATİL

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde tam gün resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Perşembe günü tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacaktır. Okullarda eğitim-öğretime ara verilecek, bayram kutlamaları gerçekleştirilecektir. Bankalar, eczaneler (nöbetçiler hariç) ve kargolar hizmet vermeyecektir.

24 NİSAN CUMA TATİL Mİ?

23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, "Cuma günü de tatil edilip 4 günlük bir tatil birleştirmesi yapılır mı?" beklentisini doğurdu. Ancak mevcut takvime göre 24 Nisan Cuma günü resmi tatil değildir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya Cumhurbaşkanlığı tarafından ek bir idari izin kararı açıklanmadığı sürece, 24 Nisan Cuma günü okullarda ders başı yapılacak ve kamu kurumlarında mesai devam edecektir. Şu an için tatilin birleştirilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

ATV CANLI YAYIN

Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı!
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Orta Doğu'daki ateşkes sonrası Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama! Memnunuz" deyip "sabotaj" uyarısı yaptı: Sahada tam olarak uygulanmalı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi
G.Saray'a stoper piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! 15:10
Beşiktaş'ta Taylan Bulut krizi! Beşiktaş'ta Taylan Bulut krizi! 15:01
Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası! Windsurf Techno 293 Dünya Şampiyonası! 14:58
Jaja'dan Trabzonspor itirafı! Jaja'dan Trabzonspor itirafı! 14:53
Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! Göztepe-Galatasaray maçı ayrıntıları! 14:51
"Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." "Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." 14:30
Daha Eski
Sivasspor, Boluspor deplasmanında! Sivasspor, Boluspor deplasmanında! 14:28
Bilardocular şampiyonaya hazır! Bilardocular şampiyonaya hazır! 14:21
Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Antalyaspor mesaisi! 14:15
Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! 14:05
Paul Onuachu Trabzonspor'un yıldızı! Paul Onuachu Trabzonspor'un yıldızı! 14:02
Anadolu Efes-Partizan maçı ayrıntıları! Anadolu Efes-Partizan maçı ayrıntıları! 13:50