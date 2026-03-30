Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Kosova teknik direktörü Franco Foda: Türkiye çok güçlü takım!

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 Pazartesi 12:11
Kosova teknik direktörü Franco Foda: Türkiye çok güçlü takım!

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesi nefesler tutulurken ev sahibi takımda teknik direktör Franco Foda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE FODA'NIN SÖZLERİ:

Türkiye çok güçlü takım. Arda, Kenan, Hakan var. Biz de bileğimizin hakkıyla buraya kadar geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak.

Edon Zhegrova'yı Slovakya maçında taktik gereği oynatmadım. Bize daha uzun boylu oyuncular lazımdı. Yarınki maç için karar vereceğiz. Taktiğimi açıklayamam. Fakat, Türkiye çok güçlü bir takım. Kısa paslarla hücum ediyorlar. Biz topu aldığımız anda kontrataklar yapacağız.

Coşku ve motivasyon şehrin her yerinde! Basın toplantısı bile coşkulu. Daha önce hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci, muhabir yoktu! Slovakya'dan 3 gol yedik ama Slovakya çok iyi bir takımdı. 2 golü kendi hatalarımızdan yedik. Bu maçta önlem alacağız. En büyük artımız, bu maçı kendi sahamızda oynayacak olmamız.

