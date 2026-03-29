Fransa hazırlık maçında Kolombiya'yı yendi!

Hazırlık maçında Kolombiya ile Fransa kozlarını paylaştı. ABD'nin Maryland şehrinde yer alan Northwest Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Fransa 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fransa'nın gollerini; 29. ve 56'da Doue ile 41. dakikada Thuram kaydetti.

Kolombiya'nın tek golünü ise 77. dakikada Campaz attı.

TANIDIK İSİMLER SAHADAYDI!

Bu milli mücadelede Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez ve Fenerbahçe'den N'Golo Kante ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli yıldız Kante sahada takımının kaptanı olarak yer aldı.