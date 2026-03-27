Dünya Kupası ne zaman başlıyor 2026? | FIFA Dünya Kupası maç takvimi

Katar 2022'nin ardından gözler, Kuzey Amerika kıtasının ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na çevrildi. İlk kez 48 takımın yer alacağı ve toplamda 104 maçın oynanacağı bu turnuva, modern futbol tarihinin en uzun süreli ve en çok karşılaşmaya sahne olan şampiyonası olacak. Temmuz ortasına kadar sürecek büyük bir heyecan fırtınasına dönüşecek olan 2026 Dünya Kupası için futbolsevelerlerin heyecanı, A Milli Futbol Takımımız'ın play-off yarı finalinde Romanya'yı elemesiyle daha da arttı. İşte FIFA 2026 Dünya Kupası'na ilişkin tüm merak edilenler...

PLAY-OFF FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Dünya Kupası biletini cebine koymak isteyen son takımlar için kritik viraja girildi. UEFA (Avrupa) elemelerinde yarı finallerin tamamlanmasının ardından gözler final eşleşmelerine çevrildi. A Milli Futbol Takımımızın da içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, play-off final maçları 31 Mart 2026 Salı günü oynanacak. Türkiye, yarı finalde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve şimdi Dünya Kupası'na gidebilmek için Priştine'de Kosova ile karşı karşıya gelecek. Tüm Avrupa play-off finalleri (Bosna Hersek-İtalya, İsveç-Polonya, Çekya-Danimarka ve Kosova-Türkiye) aynı gün Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Bu maçların galipleri, 2026 Dünya Kupası'na katılan son Avrupa temsilcileri olarak tarihe geçecek.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 Perşembe günü görkemli bir açılış töreniyle başlayacak. Turnuvanın ilk düdüğü, Meksika'nın efsanevi stadyumu Estadio Azteca'da çalacak. Ev sahibi Meksika'nın açılış maçında sahaya çıkacağı bu dev maraton, yaklaşık 40 gün boyunca sürecek ve futbol tarihinin en uzun soluklu şampiyonası olacak. Genişletilmiş format sayesinde 11 Haziran'da başlayacak olan heyecan, grup aşamalarının ardından eleme turlarıyla devam edecek ve 19 Temmuz 2026 Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak büyük final maçıyla şampiyonunu bulacak.

2026 DÜNYA KUPASI NEREDE YAPILACAK?

Bu turnuva, Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza atarak üç ülkenin (ABD, Kanada, Meksika) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar; New York, Los Angeles, Toronto, Mexico City ve Vancouver gibi 16 farklı şehirde bulunan modern stadyumlarda oynanacak. 48 takımlı yeni format sayesinde, daha önce turnuvaya katılamayan pek çok ülke için de kupa kapıları aralanmış durumda. Turnuvanın genişlemesiyle birlikte maç sayısı 64'ten 104'e yükselirken, futbolseverler yaklaşık 40 gün boyunca kesintisiz bir heyecan yaşayacaklar.

FIFA DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ

104 maçın oynanacağı 2026 Dünya Kupası'nda maç takvimi, kıtalar arası seyahatler ve dinlenme süreleri göz önüne alınarak şu şekilde planlandı:

Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran (48 takımın 12 grupta mücadelesi)

11 Haziran – 27 Haziran (48 takımın 12 grupta mücadelesi) Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz (İlk kez uygulanacak olan bu turda grup liderleri, ikincileri ve en iyi üçüncüler yarışacak)

28 Haziran – 3 Temmuz (İlk kez uygulanacak olan bu turda grup liderleri, ikincileri ve en iyi üçüncüler yarışacak) Son 16 Turu: 4 Temmuz – 7 Temmuz

4 Temmuz – 7 Temmuz Çeyrek Finaller: 9 Temmuz – 11 Temmuz (Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston)

9 Temmuz – 11 Temmuz (Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston) Yarı Finaller: 14 Temmuz – 15 Temmuz (Dallas ve Atlanta)

14 Temmuz – 15 Temmuz (Dallas ve Atlanta) Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz (Miami)

18 Temmuz (Miami) Büyük Final: 19 Temmuz (New Jersey / MetLife Stadium)