Yusuf Akçiçek ameliyat oldu

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Akçiçek başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Akçiçek başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Operasyonun ardından 20 yaşındaki genç stoperin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, oyuncunun sahalara dönüş takviminin rehabilitasyon sürecine göre netleşeceği ifade edildi. A Milliler 26 Mart'ta Romanya ile İstanbul'da baraj maçına çıkacak.