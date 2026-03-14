Ziraat Türkiye Kupası
Al Fateh-Al Hilal Riyadh maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig’in 26. haftasında Al Fateh, sahasında dev rakibi Al Hilal’i konuk ediyor. Teknik direktör Jose Gomes yönetiminde 28 puanla 12. sırada yer alan ev sahibi ekip, son dönemdeki formsuz grafiğini güçlü bir galibiyetle unutturmak istiyor. Diğer yanda ise 61 puanla 3. sırada bulunan ve zirve takibini sürdüren Simone Imzaghi'nin Al Hilal’i, yenilmezlik serisini koruyarak şampiyonluk yolunda kritik bir engeli daha kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Prince Abdullah bin Jalawi Stadyumu’nda oynanacak bu zorlu mücadele, alt ve üst sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek nitelikte. Peki Al Fateh-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pro Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarında Al Fateh, taraftarı önünde ligin en formda ekiplerinden Al Hilal karşısında dirençli bir futbol sergilemeye hazırlanıyor. Ev sahibi ekipte Mourad Batna hücumdaki üretkenliğiyle en büyük koz olurken, savunmada yaşanan aksaklıkların bu maçta nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Konuk ekip Al Hilal cephesinde ise Sergej Milinkovic-Savic gibi yıldızların önderliğindeki hücum hattı, ligin en çok gol atan takımlarından biri olma unvanını bu deplasmanda da sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Al Hilal 2-1 kazanmış olsa da, Al Fateh'in sahasındaki mücadeleci yapısı bu randevuyu her türlü sonuca açık hale getiriyor. İşte Al Fateh-Al Hilal maçının detayları...

Al Fateh-Al Hilal Riyadh MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'ın 26. haftasındaki Al Fateh-Al Hilal Riyadh maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Fateh-Al Hilal Riyadh MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki mücadele, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Fateh-Al Hilal Riyadh MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Fateh: Pacheco; Baattiah, Aljari, Fernandes, Al-Swealem; Saadane, Youssouf; Batna, Bendebka, Al-Aboud; Vargas

Al Hilal Riyadh: Bounou; Al-Harbi, Koulibaly, Al-Tambakti, Hernandez; Milinkovic-Savic, Hawsawi, Kanno; Malcom, Benzema, Salem Al-Dawsari

Özbek'ten tarihi prim kararı!
Aslan'da tek hedef farkı açmak! İşte Buruk'un 11'i
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
ABD-İsrail - İran Savaşı'nda 15. gün: Hark Adası vuruldu | Tahran BAE'de petrol tesisini vurdu
G.Saray genç Tangocu'nun peşinde!
UEFA, F.Bahçe'den savunma istedi!
Konyaspor'dan kritik galibiyet! Konyaspor'dan kritik galibiyet! 15:28
Samsunspor'dan 137 kişiye hukuki işlem! Samsunspor'dan 137 kişiye hukuki işlem! 14:17
West Ham United-Manchester City maçı bilgileri West Ham United-Manchester City maçı bilgileri 14:13
Chelsea-Newcastle United maçı bilgileri Chelsea-Newcastle United maçı bilgileri 13:51
Rekabette 48. Perde Rekabette 48. Perde 13:21
RAMS Park'ta dev randevu! RAMS Park'ta dev randevu! 13:09
Daha Eski
"Tedesco, F.Bahçe'nin sonunu getirdi!" "Tedesco, F.Bahçe'nin sonunu getirdi!" 12:44
Arsenal - Everton maçı bilgileri Arsenal - Everton maçı bilgileri 12:43
Sunderland - Brighton maçı izle! Sunderland - Brighton maçı izle! 12:30
Burnley-Bournemouth maçı canlı anlatım Burnley-Bournemouth maçı canlı anlatım 12:16
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:10
Türkiye-Japonya basketbol maçı detayları! Türkiye-Japonya basketbol maçı detayları! 12:07