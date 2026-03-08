CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Olaylı "Old Firm" derbisinde kazanan Celtic!

Olaylı "Old Firm" derbisinde kazanan Celtic!

İskoçya Kupası'nda Rangers ile Celtic arasında oynanan çeyrek final maçı sonrasında sahaya inen taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 21:31
Olaylı "Old Firm" derbisinde kazanan Celtic!

Rangers, "Old Firm" derbisinde Ibrox Stadı'nda Celtic'i ağırladı. Normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 sona eren maçta rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Celtic, adını yarı finale yazdırdı.

Maçı tribünde takip eden 7 bin 500 Celtic taraftarından bir kısmı turu kutlamak için sahaya inerken, Rangers taraftarları da onlara katılınca saha içinde kısa süreli arbede yaşandı.

Polis ve güvenlik görevlileri taraftarlar arasında barikat kurarak olayların büyümesini önlemeye çalıştı. Bu sırada sahaya yabancı maddeler atıldı.

İskoçya Futbol Federasyonundan (SFA) yapılan açıklamada, "Federasyon, bugün Ibrox Stadı'nda İskoçya Kupası çeyrek final maçının ardından oyun alanına giren taraftarların davranışlarını kınamaktadır. Protokol doğrultusunda derhal bir soruşturma yürütülecektir." ifadeleri kullanıldı.

Tedesco'dan G.Saray ve puan farkı yanıtı!
Goretzka'dan geleceğiyle ilgili flaş karar!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Kardeşliğe nifak! Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya'ya "Əxlaqsız" iftira! İsrail'e toz kondurmayan Guliyev sahnede
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'e Arsenal kancası!
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Palut'tan maç sonu VAR hakemine eleştiri! Palut'tan maç sonu VAR hakemine eleştiri! 21:19
F.Bahçeli futbolculardan hakeme tepki! F.Bahçeli futbolculardan hakeme tepki! 21:08
F.Bahçe'de Mert Müldür'e hem tepki hem destek F.Bahçe'de Mert Müldür'e hem tepki hem destek 20:36
Emre Belözoğlu: Mutlu olmadığım anlar vardı Emre Belözoğlu: Mutlu olmadığım anlar vardı 20:15
F.Bahçe Beko sahasında galip! F.Bahçe Beko sahasında galip! 20:10
F.Bahçe'den Kadınlar Günü'ne özel anons jesti F.Bahçe'den Kadınlar Günü'ne özel anons jesti 20:04
Daha Eski
F.Bahçe taraftarından anlamlı pankart F.Bahçe taraftarından anlamlı pankart 19:59
Tedesco'dan G.Saray ve puan farkı yanıtı! Tedesco'dan G.Saray ve puan farkı yanıtı! 19:31
Schalke'li oyuncular maç sırasında orucunu çatı Schalke'li oyuncular maç sırasında orucunu çatı 19:12
Konyaspor'dan maç sonu penaltı tepkisi! Konyaspor'dan maç sonu penaltı tepkisi! 18:50
F.Bahçe-Samsunspor | CANLI F.Bahçe-Samsunspor | CANLI 18:41
F.Bahçe-Samsunspor maçında AVAR değişikliği F.Bahçe-Samsunspor maçında AVAR değişikliği 18:34