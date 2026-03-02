CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Göztepe, şubat ayında gol sevinci yaşamadı!

Göztepe, şubat ayında gol sevinci yaşamadı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, şubat ayında hem galibiyet hem gol yüzü göremedi. Yeni transferlerden istediği sonuçları elde edemeyen Göztepe'de puan kaybı devam ediyor. İşte o haber..

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 16:25
Göztepe, şubat ayında gol sevinci yaşamadı!

Göztepe, şubat ayında Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçta rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

Göztepe'de skor üretme problemi şubat ayında iyice belirginleşti. Ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmanın ardından düşüşe geçen İzmir temsilcisi, bu süreçte çıktığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyotta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Şubat ayında ligde oynanan 4 maçta ise galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, rakip fileleri de havalandıramadı. Deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kalan İzmir ekibi, ardından sahasında Kayserispor ile 0-0 eşitliği bozamadı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Son olarak hafta sonunda Eyüpspor'u ağırlayan Göztepe, sahadan bir kez daha golsüz beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçlarla birlikte Göztepe, son 6 haftada sadece 1 galibiyet elde ederken, şubat ayını ise gol atamadan tamamladı.

YENİ GOLCÜLER KATKI VEREMEDİ

Göztepe'nin devre arasında kadrosuna kattığı isimler şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Hücum hattına yapılan takviyelerden Guilherme Luiz 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Golcü Juan ise son olarak Kasım 2025'te rakip fileleri havalandırırken, Janderson da son 4 maçta gol atamadı.

F.Bahçe'de transferde flaş gelişme! Kenan Haroun...
Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran savaşında üçüncü gün | Amerika açıkladı: 3 adet F-15E savaş uçağını Kuveyt düşürdü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok
İşte Fırtına'nın Başakşehir kafilesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok G.Saray'dan radikal karar! Kadroda 8 futbolcu yok 16:34
Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! Gençlerbirliği'nde hazırlıklar! 16:33
Arsenal'dan tarihi rekor! Arsenal'dan tarihi rekor! 16:23
Trabzonspor, İstanbul’a hareket etti! Trabzonspor, İstanbul’a hareket etti! 16:17
Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok Liverpool'dan son dakika açıklaması! G.Saray maçında yok 16:00
Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı! Galatasaray'da hazırlıklar tamamlandı! 15:52
Daha Eski
Milli Basketbol Takımı'na yeni sponsor! Milli Basketbol Takımı'na yeni sponsor! 15:40
Arsenal liderliğini korudu! Arsenal liderliğini korudu! 15:17
İşte Fırtına'nın Başakşehir kafilesi! İşte Fırtına'nın Başakşehir kafilesi! 15:14
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:06
Alperen Şengün'ün favori yemekleri! Alperen Şengün'ün favori yemekleri! 15:03
F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok 14:51