Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

Futbol tutkunlarının yakından izlediği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son karşılaşmaları için geri sayım başladı. Bu kritik haftada üst tura yükselecek takımlar netleşirken, kupaya veda edecek ekipler de belli olacak. Heyecanın zirveye çıktığı bu süreçte taraftarlar, "Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Kupası takviminin açıklanmasıyla birlikte, hangi gün hangi maçın oynanacağı futbol gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. İşte detaylar...