CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda son grup maçları oynanacak. Adını bir üst tura yazacak takımların belli olacağı haftada, hangi ekiplerin turnuvaya veda edeceği merak ediliyor. Son grup maçları, hem puan hesapları hem de averaj ihtimalleri nedeniyle büyük bir çekişmeye sahne olacak. Özellikle, "Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. İşte, Türkiye Kupası maç programı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2026 Pazartesi 00:36
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

Futbol tutkunlarının yakından izlediği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının son karşılaşmaları için geri sayım başladı. Bu kritik haftada üst tura yükselecek takımlar netleşirken, kupaya veda edecek ekipler de belli olacak. Heyecanın zirveye çıktığı bu süreçte taraftarlar, "Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Kupası takviminin açıklanmasıyla birlikte, hangi gün hangi maçın oynanacağı futbol gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçları, 3 Mart Salı günü ile 5 Mart Perşembe günleri arasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Ziraat Türkiye Kupası maç programı şöyle:

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu (3 Mart 2026 Salı)

13.00 Fethiyespor-Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor-Boluspor
20.30 Alanyaspor-Galatasaray
20.30 Başakşehir-Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu (4 Mart 2026 Çarşamba)

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü
20.30 Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu (5 Mart 2026 Perşembe)

20.30 Aliağa Futbol A.Ş.-Gençlerbirliği
20.30 Antalyaspor-Samsunspor
20.30 Bodrum FK-Iğdır FK
20.30 Eyüpspor-Konyaspor

F.Bahçe'den yeni sezona sürpriz transfer! Tedesco en çok onu istiyor
Saran'dan tek cümlelik açıklama!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Başkan Erdoğan’dan Hamaney için başsağlığı mesajı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor ile Sarıyer yenişemedi! Sakaryaspor ile Sarıyer yenişemedi! 23:04
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 23:00
Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! Maç sonu Semedo ve değişiklik yanıtı! 22:48
"Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık!" "Yorgunluklar olmasa rahat kazanırdık!" 22:41
Kante: İyi bir reaksiyon gösterdik ama... Kante: İyi bir reaksiyon gösterdik ama... 22:38
Fred: Şampiyon olmak için şansımız var! Fred: Şampiyon olmak için şansımız var! 22:36
Daha Eski
"Sakin kalmaya devam etmeliyiz!" "Sakin kalmaya devam etmeliyiz!" 22:34
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:22
Dev maçta kazanan Arsenal! Dev maçta kazanan Arsenal! 21:43
Girona-Celta Vigo maçı ne zaman? Girona-Celta Vigo maçı ne zaman? 20:36
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 20:20
Marsilya-Lyon maçı detayları Marsilya-Lyon maçı detayları 20:06