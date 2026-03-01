Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Türkiye Kupası maç programı
Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda son grup maçları oynanacak. Adını bir üst tura yazacak takımların belli olacağı haftada, hangi ekiplerin turnuvaya veda edeceği merak ediliyor. Son grup maçları, hem puan hesapları hem de averaj ihtimalleri nedeniyle büyük bir çekişmeye sahne olacak. Özellikle, "Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. İşte, Türkiye Kupası maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu (3 Mart 2026 Salı)
13.00 Fethiyespor-Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor-Boluspor
20.30 Alanyaspor-Galatasaray
20.30 Başakşehir-Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu (4 Mart 2026 Çarşamba)
14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü
20.30 Beyoğlu Yeniçarşıspor-Kocaelispor
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu (5 Mart 2026 Perşembe)
20.30 Aliağa Futbol A.Ş.-Gençlerbirliği
20.30 Antalyaspor-Samsunspor
20.30 Bodrum FK-Iğdır FK
20.30 Eyüpspor-Konyaspor
