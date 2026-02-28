CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Al-Qadsiah Al-Taawoun maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Al-Qadsiah Al-Taawoun maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın kritik karşılaşmalarından biri Al-Qadsiah ile Al-Taawoun arasında oynanacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi futbolseverler Al-Qadsiah Al-Taawoun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor.

28 Şubat 2026 Cumartesi
CANLI | Al-Qadsiah Al-Taawoun maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Qadsiah Al-Taawoun maçı canlı anlatım

Suudi Arabistan Pro Lig'de haftanın kritik karşılaşmalarından biri Al-Qadsiah ile Al-Taawoun arasında oynanacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi futbolseverler Al-Qadsiah – Al-Taawoun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Lig tablosunda 53 puanla 4. sırada bulunan Al-Qadsiah, sahasında kazanarak ilk üç yarışını sürdürmek istiyor. 40 puanla 6. sırada yer alan Al-Taawoun ise deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla Avrupa potasına yaklaşmayı hedefliyor. Karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kuruluş bilgileri, resmi lig programı kapsamında duyurulacak. Al-Qadsiah Al-Taawoun maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

AL-QADSIAH AL-TAAWOUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Al-Qadsiah ile Al-Taawoun arasında oynanacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Kritik randevu, sezonun son bölümüne girilirken iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de (TSİ) başlayacak.

AL-QADSIAH AL-TAAWOUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini araştırıyor. Ancak Al-Qadsiah Al-Taawoun maçının Türkiye'de resmi bir yayıncısı bulunmuyor.

AL-QADSIAH AL-TAAWOUNMAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

