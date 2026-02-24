Moral ziyareti

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile futbolcular Melike, Busem, Meryem ve İpek, Ataköy Hastanesi Onkoloji Servisi'ni ziyaret ederek hastalara, tüm takımın kendi yazıp imzaladıkları mektupları ve milli takım forması hediye etti.
