Al Khaleej-Al Kholood maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ev sahibi Al Khaleej, son 5 maçında sadece 2 puan toplayabilmenin yarattığı baskıyı bu maçla kırmak istiyor. Teknik heyet, iç saha avantajını kullanarak oyunun kontrolünü eline almayı planlıyor. Konuk ekip Al Kholood cephesinde ise savunma disiplini ön planda olacak. Son deplasman maçlarında dirençli bir görüntü sergileyen ancak skor üretmekte zorlanan konuk ekip, hızlı hücumlarla sonuç almayı hedefliyor. Ligin boyu kısalırken her puanın altın değerinde olduğu bu 90 dakikada, hata payı oldukça düşük. İşte Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium'daki bu önemli randevuya dair teknik detaylar...

Al Khaleej-Al Kholood MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Khaleej-Al Kholood maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. Al Taawon Club Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Khaleej-Al Kholood MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.