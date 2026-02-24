CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Khaleej-Al Kholood maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 23. hafta, ligin alt ve orta sıralarını yakından ilgilendiren bir randevuya sahne oluyor. 27 puanla 9. sırada yer alan ve son haftalardaki istikrarsız sonuçlara son vermek isteyen Al Khaleej, sahasında 19 puanlı 14. sıradaki Al Kholood’u konuk ediyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak ilk 8 yarışına dahil olmayı hedeflerken; konuk ekip Al Kholood ise zorlu deplasmandan puan çıkararak düşme hattıyla arasındaki ince çizgiyi korumak niyetinde. Peki Al Khaleej-Al Kholood maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 14:49
Al Khaleej-Al Kholood maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ev sahibi Al Khaleej, son 5 maçında sadece 2 puan toplayabilmenin yarattığı baskıyı bu maçla kırmak istiyor. Teknik heyet, iç saha avantajını kullanarak oyunun kontrolünü eline almayı planlıyor. Konuk ekip Al Kholood cephesinde ise savunma disiplini ön planda olacak. Son deplasman maçlarında dirençli bir görüntü sergileyen ancak skor üretmekte zorlanan konuk ekip, hızlı hücumlarla sonuç almayı hedefliyor. Ligin boyu kısalırken her puanın altın değerinde olduğu bu 90 dakikada, hata payı oldukça düşük. İşte Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium'daki bu önemli randevuya dair teknik detaylar...

Al Khaleej-Al Kholood MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Khaleej-Al Kholood maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. Al Taawon Club Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Khaleej-Al Kholood MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

