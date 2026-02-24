CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Hazm-Al Ittihad-Jeddah CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hazm-Al Ittihad-Jeddah CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 23. hafta, ligin iki farklı ucundaki takımları karşı karşıya getiriyor. 24 puanla 13. sırada yer alan ve son haftalardaki dirençli futboluyla dikkat çeken Al Hazm, sahasında 38 puanlı 6. sıradaki Al Ittihad’ı ağırlıyor. Daniel Carreno önderliğindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde büyük bir sürpriz yaparak güvenli bölgeye tırmanmayı hedeflerken; Moussa Diaby gibi yıldızlara sahip Al Ittihad, zirve yarışından kopmamak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Peki Al Hazm-Al Ittihad maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 14:28
Al Hazm-Al Ittihad-Jeddah CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hazm-Al Ittihad-Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al-Hazem Club Stadyumu'ndaki zorlu mücadele, futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Ev sahibi Al Hazm'da teknik direktör Daniel Carreno, hücum hattında Omar Al-Somah'ın bitiriciliğine ve orta sahanın dinamosu Lorientz Rosier'e güveniyor. Konuk ekip Al Ittihad cephesinde ise savunmanın önemli ismi Hasan Kadesh cezası nedeniyle forma giyemeyecek; ayrıca sakatlıkları bulunan Saad Al-Mousa ve Faisal Al-Ghamdi gibi kilit oyuncuların yokluğu teknik heyeti rotasyona zorluyor. Ancak hücum hattında Youssef En-Nesyri'nin hava hakimiyeti ve Moussa Diaby'nin hızı, Al Hazm savunması için en büyük tehdit olacak. İşte kritik randevuya dair tüm bilgiler...

Al Hazm-Al Ittihad Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hazm-Al Ittihad Jeddah maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. Al Hazm Club Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Hazm-Al Ittihad Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Hazm-Al Ittihad Jeddah MUHTEMEL 11'LER

Al Hazm: Zaid; Al-Dakheel, Tanker, Al-Yami; Al-Harbi, Bah, Rosier, Al-Shamrani; Al-Duwaihi; Al-Somah, Al-Habshi

Al Ittihad Jeddah: Rajkovic; Mitaj, Pereira, Sharahili, Al-Shanqeeti; Fabinho, Aouar, Doumbia; Diaby, En-Nesyri, Fernandes

Al Hazm-Al Ittihad Jeddah MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

ASpor CANLI YAYIN

