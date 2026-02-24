Al Hazm-Al Ittihad-Jeddah CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hazm-Al Ittihad-Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al-Hazem Club Stadyumu'ndaki zorlu mücadele, futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Ev sahibi Al Hazm'da teknik direktör Daniel Carreno, hücum hattında Omar Al-Somah'ın bitiriciliğine ve orta sahanın dinamosu Lorientz Rosier'e güveniyor. Konuk ekip Al Ittihad cephesinde ise savunmanın önemli ismi Hasan Kadesh cezası nedeniyle forma giyemeyecek; ayrıca sakatlıkları bulunan Saad Al-Mousa ve Faisal Al-Ghamdi gibi kilit oyuncuların yokluğu teknik heyeti rotasyona zorluyor. Ancak hücum hattında Youssef En-Nesyri'nin hava hakimiyeti ve Moussa Diaby'nin hızı, Al Hazm savunması için en büyük tehdit olacak. İşte kritik randevuya dair tüm bilgiler...

Al Hazm-Al Ittihad Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hazm-Al Ittihad Jeddah maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. Al Hazm Club Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Hazm-Al Ittihad Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Hazm-Al Ittihad Jeddah MUHTEMEL 11'LER

Al Hazm: Zaid; Al-Dakheel, Tanker, Al-Yami; Al-Harbi, Bah, Rosier, Al-Shamrani; Al-Duwaihi; Al-Somah, Al-Habshi

Al Ittihad Jeddah: Rajkovic; Mitaj, Pereira, Sharahili, Al-Shanqeeti; Fabinho, Aouar, Doumbia; Diaby, En-Nesyri, Fernandes

Al Hazm-Al Ittihad Jeddah MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR