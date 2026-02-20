CANLI SKOR ANA SAYFA
Futbolda bahis-şike soruşturmasında yeni gelişme! 33 yöneticiye gözaltı kararı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında, futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda; bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 10:07 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 10:09
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında, futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda; bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında,

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE" olarak bilinen soruşturma kapsamında; Profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda; bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11.maddesine muhalefet iddiası ile 20.02.2026 tarihinde İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 farklı adreste eşzamanlı olarak arama el koyma işlemi yapılarak gözaltı tedbiri uygulanmıştır. Operasyon neticesinde 32 şüpheli yakalanmış olup diğer 1 şüpheli hakkında arama çalışmaları devam etmektedir. Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Anasayfa
