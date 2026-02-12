CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen FIFA Kokart Töreni'nin ardından dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen FIFA Kokart Töreni'nin ardından dikkat çeken bir açıklama geldi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

10 Şubat Salı günü Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen FIFA Kokart Töreni sonrasında, program akışı içerisinde Merkez Hakem Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren VAR Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ziyaret; hakemlik eğitim süreçlerinde kullanılan teknolojik altyapının tanıtılması, sistemin genel işleyişine ilişkin bilgilendirme yapılması ve VAR uygulamasının eğitim boyutunun aktarılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu ziyaretin devam eden ya da geçmiş herhangi bir müsabakaya, hakem kararına veya spesifik bir karşılaşmaya yönelik inceleme, değerlendirme ya da müdahale niteliği bulunmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm müsabakalarda temel önceliği şeffaflık, tarafsızlık ve futbolun oyun kuralları çerçevesinde adil şekilde yönetilmesidir. VAR sistemi de bu amaca hizmet eden teknik bir destek mekanizması olup, uluslararası standartlar doğrultusunda uygulanmaktadır.

Kamuoyunda ziyaretin amacı dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta olup, sürecin teknik ve eğitim odaklı niteliğinin özellikle altını çizeriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

