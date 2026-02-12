Damac-Al Taawon maçı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Damac-Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dhamac Club Stadyumu'ndaki Damac-Al Taawon randevusu, iki takımın zıt form grafikleriyle dikkat çekiyor. Ev sahibi Damac FC, bu sezon ligin en az gol atan takımı olmanın sıkıntısını yaşıyor; ancak teknik direktör Nuno Almeida, taraftarı önünde bu kısırlığı aşmayı planlıyor. Konuk ekip Al Taawon tarafında ise moraller yüksek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan ve Al Taawon'un 6-1 kazandığı tarihi maçın rövanşı niteliğindeki bu mücadelede, Damac'ın intikam peşinde sergileyeceği direnç merakla bekleniyor. İşte Damac FC-Al Taawon maçı detayları...

Damac-Al Taawon MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasındaki kritik karşılaşma, 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Damac-Al Taawon MAÇI SAAT KAÇTA?

Damac-Al Taawon mücadelesinin başlama düdüğü Türkiye saati ile 18.45'te çalacak.

Damac-Al Taawon MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Pro Lig heyecanının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.