Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Damac-Al Taawon maçı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Damac-Al Taawon maçı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig’de zor günler geçiren Damac FC, sahasında ligin iddialı ekiplerinden Al Taawon’u ağırlıyor. 12 puanla 15. sırada yer alan ve 9 maçtır galibiyete hasret kalan ev sahibi ekip, taraftarı önünde bu kötü gidişata dur diyerek nefes almak istiyor. Diğer tarafta, 39 puanla 5. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi potasını takibini sürdüren Al Taawon ise, deplasmanda hata yapmayarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Damac FC - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 13:35
Damac-Al Taawon maçı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Damac-Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dhamac Club Stadyumu'ndaki Damac-Al Taawon randevusu, iki takımın zıt form grafikleriyle dikkat çekiyor. Ev sahibi Damac FC, bu sezon ligin en az gol atan takımı olmanın sıkıntısını yaşıyor; ancak teknik direktör Nuno Almeida, taraftarı önünde bu kısırlığı aşmayı planlıyor. Konuk ekip Al Taawon tarafında ise moraller yüksek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan ve Al Taawon'un 6-1 kazandığı tarihi maçın rövanşı niteliğindeki bu mücadelede, Damac'ın intikam peşinde sergileyeceği direnç merakla bekleniyor. İşte Damac FC-Al Taawon maçı detayları...

Damac-Al Taawon MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasındaki kritik karşılaşma, 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Damac-Al Taawon MAÇI SAAT KAÇTA?

Damac-Al Taawon mücadelesinin başlama düdüğü Türkiye saati ile 18.45'te çalacak.

Damac-Al Taawon MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Pro Lig heyecanının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

