CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al-Qadsiah-Neom SC CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Qadsiah-Neom SC CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyonluk takibini sürdüren Al-Qadsiah, 22. hafta mücadelesinde ligin orta sıralarında yer alan Neom SC’yi ağırlıyor. 44 puanla 4. sırada bulunan ve zirveyle arasındaki farkı kapatmak isteyen ev sahibi ekip, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde. 28 puanla 8. sırada yer alan ve son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Neom SC ise, zorlu deplasmanda sürpriz yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Al-Qadsiah-Neom SC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 13:49
Al-Qadsiah-Neom SC CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Qadsiah-Neom SC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prince Mohamed bin Fahd Stadyumu'ndaki Al-Qadsiah-Neom SC karşılaşması, iki dünya markası teknik adamın taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Al-Qadsiah, Brendan Rodgers yönetiminde ligin en istikrarlı takımlarından biri haline geldi. Konuk ekip Neom SC tarafında ise Dammam'dan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan ve Al-Qadsiah'ın 3-1 kazandığı maçın rövanşı niteliğindeki bu mücadelede, ev sahibi ekibin 11 maçlık yenilmezlik serisini koruyup koruyamayacağı merak konusu. İşte Al-Qadsiah-Neom SC maçı detayları...

Al-Qadsiah-Neom SC MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasındaki kritik karşılaşma, 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Al-Qadsiah-Neom SC MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Qadsiah-Neom SC mücadelesinin başlama düdüğü Türkiye saati ile 20.30'da çalacak.

Al-Qadsiah-Neom SC MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Pro Lig heyecanının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı!
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
PKK'lı Duran Kalkan'dan hem "İmralı" pazarlığı hem sabotaj! "Suriye'de bozguna uğradık" itirafı | Türkiye'ye "2’nci Sevr" tehdidi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! 13:08
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 13:04
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! 12:23
Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı detayları! Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı detayları! 12:04
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! 11:41
Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti 11:19
Daha Eski
Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması! Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması! 11:13
Alperen'in sayıları Rockets için yetmedi! Alperen'in sayıları Rockets için yetmedi! 10:38
İşte Sane'nin son durumu! Juve maçında... İşte Sane'nin son durumu! Juve maçında... 09:58
Sidiki Cherif için flaş karar! Sidiki Cherif için flaş karar! 09:25
Brentford-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi! Brentford-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi! 09:06
F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! 00:48