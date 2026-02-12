Al-Qadsiah-Neom SC CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al-Qadsiah-Neom SC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Prince Mohamed bin Fahd Stadyumu'ndaki Al-Qadsiah-Neom SC karşılaşması, iki dünya markası teknik adamın taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Al-Qadsiah, Brendan Rodgers yönetiminde ligin en istikrarlı takımlarından biri haline geldi. Konuk ekip Neom SC tarafında ise Dammam'dan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan ve Al-Qadsiah'ın 3-1 kazandığı maçın rövanşı niteliğindeki bu mücadelede, ev sahibi ekibin 11 maçlık yenilmezlik serisini koruyup koruyamayacağı merak konusu. İşte Al-Qadsiah-Neom SC maçı detayları...

Al-Qadsiah-Neom SC MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasındaki kritik karşılaşma, 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Al-Qadsiah-Neom SC MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Qadsiah-Neom SC mücadelesinin başlama düdüğü Türkiye saati ile 20.30'da çalacak.

Al-Qadsiah-Neom SC MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Pro Lig heyecanının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.