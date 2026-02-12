Al Hazm-Al Akhdoud MAÇI CANLI YAYIN | Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Hazm-Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Hazem Club Stadyumu'ndaki Al Hazm-Al Akhdoud mücadelesi, ligin en zorlu alt sıra kapışmalarından biri olmaya aday. Ev sahibi Al Hazm, son dönemde aldığı puanlarla nefes alsa da, istikrar yakalamakta zorlanıyor. Diğer tarafta, ligin en az puan toplayan takımlarından biri olan Al Akhdoud için çanlar çalıyor. Teknik direktör değişikliği sonrası bir reaksiyon vermeye çalışan konuk ekipte bu maç, takımı ligde tutma yolunda kilit rol oynayacak. İşte Al Hazm-Al Akhdoud maçı detayları...

Al Hazm-Al Akhdoud MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasındaki kritik karşılaşma, 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Al Hazm-Al Akhdoud MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Hazm-Al Akhdoud mücadelesinin başlama düdüğü Türkiye saati ile 20.30'da çalacak.

Al Hazm-Al Akhdoud MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Pro Lig heyecanının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.