CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Hazm-Al Akhdoud MAÇI CANLI YAYIN | Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Hazm-Al Akhdoud MAÇI CANLI YAYIN | Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 22. hafta heyecanı alt sıralardaki dev randevuyla devam ediyor. 21 puanla 12. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasındaki mesafeyi korumak isteyen Al Hazm, sahasında 10 puanla 17. basamakta bulunan Al Akhdoud’u ağırlıyor. Ligde kalma umutlarını tazelemek isteyen konuk ekip için bu maç 'tamam mı devam mı' niteliği taşırken, ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanarak güvenli bölgedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Al Hazm-Al Akhdoud maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 14:06
Al Hazm-Al Akhdoud MAÇI CANLI YAYIN | Ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Hazm-Al Akhdoud maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Hazem Club Stadyumu'ndaki Al Hazm-Al Akhdoud mücadelesi, ligin en zorlu alt sıra kapışmalarından biri olmaya aday. Ev sahibi Al Hazm, son dönemde aldığı puanlarla nefes alsa da, istikrar yakalamakta zorlanıyor. Diğer tarafta, ligin en az puan toplayan takımlarından biri olan Al Akhdoud için çanlar çalıyor. Teknik direktör değişikliği sonrası bir reaksiyon vermeye çalışan konuk ekipte bu maç, takımı ligde tutma yolunda kilit rol oynayacak. İşte Al Hazm-Al Akhdoud maçı detayları...

Al Hazm-Al Akhdoud MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasındaki kritik karşılaşma, 12 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Al Hazm-Al Akhdoud MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Hazm-Al Akhdoud mücadelesinin başlama düdüğü Türkiye saati ile 20.30'da çalacak.

Al Hazm-Al Akhdoud MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Pro Lig heyecanının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı!
Beşiktaş imza töreni | CANLI
DİĞER
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Başkan Erdoğan'dan Meclis'i karıştıran CHP'ye tepki: Terör estirmeye mi geldiniz! "Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı!
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! 13:08
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 13:04
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! 12:23
Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı detayları! Anadolu Efes-Virtus Bologna maçı detayları! 12:04
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! 11:41
Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti Asensio'yu üzen haber! TFF reddetti 11:19
Daha Eski
Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması! Dursun Özbek'ten Gueye açıklaması! 11:13
Alperen'in sayıları Rockets için yetmedi! Alperen'in sayıları Rockets için yetmedi! 10:38
İşte Sane'nin son durumu! Juve maçında... İşte Sane'nin son durumu! Juve maçında... 09:58
Sidiki Cherif için flaş karar! Sidiki Cherif için flaş karar! 09:25
Brentford-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi! Brentford-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi! 09:06
F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! F.Bahçe'den flaş Lookman açıklaması! 00:48