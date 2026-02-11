Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı canlı izle...

Kral Kupası'nda final bileti için kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Athletic Bilbao ile Real Sociedad, yarı finalin ilk maçında karşı karşıya gelecek. San Mames'te oynanacak dev derbi, büyük heyecana sahne olacak. Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. Maçın başlama saati ve yayın kanalı merak konusu olurken, karşılaşma canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. İki takım da son haftalardaki form grafiğiyle dikkat çekiyor. Bask derbisi, İspanya futbolunun en özel rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Real Sociedad, yarı final öncesi dikkat çekici bir form grafiği yakaladı. Bask temsilcisi, tüm kulvarlarda oynadığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyerek Kral Kupası'nda iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor.

Teknik direktör Pellegrino Matarazzo yönetimindeki ekip, La Liga'da 23 hafta sonunda topladığı 31 puanla 8. sırada bulunuyor. 33 gol atan ve kalesinde 31 gol gören Sociedad, hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkarken savunmada da dengeli bir performans sergiliyor.

Son lig maçında Elche'yi 3-1 mağlup eden ekip, Athletic Bilbao ile berabere kaldığı karşılaşma dışında son beş maçının dördünü kazanarak formda görüntüsünü sürdürdü. Bu seri, takımın yarı final öncesi moralini yükseltti.

Kral Kupası yolculuğunda ise Real Sociedad, çeyrek finalde Alaves'i 3-2'lik skorla geçerek adını son dört takım arasına yazdırdı. Son 16 turunda Osasuna ile 2-2 berabere kalan Bask ekibi, penaltı atışları sonucunda tur atlamayı başardı. Kulüp tarihinde üçüncü kez Kral Kupası zaferine ulaşmayı hedefleyen Real Sociedad, daha önce 1986-87 ve 2019-20 sezonlarında kupayı müzesine götürmüştü. Ayrıca dört kez final oynayıp ikincilikle yetindi.

İki ezeli rakip arasında oynanan son Bask derbisi 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Sociedad öne geçerek galibiyete yaklaşsa da Athletic Bilbao'da Inigo Ruiz de Galarreta'nın 88. dakikada attığı gol skoru dengeledi. Taraflar arasında oynanan son beş karşılaşmada Athletic Bilbao iki galibiyet alırken, Real Sociedad bir kez kazanıp iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao-Real Sociedad maçı, 11 Şubat Çarşamba günü (bugün) saat 23:00'te oynanacak.

ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasındaki İspanya Kral Kupasi Copa Del Rey maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Athletic Bilbao-Real Sociedad San Sebastian maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

BASK DERBİSİ CANLI İZLE