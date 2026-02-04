CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, grupta çıktığı iki maçı da kazanarak 6 puanla ikinci sırada yer alan Başkent temsilcisi, evinde İstanbul ekibini ağırlıyor. İlk iki maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 3 puanla beşinci sırada kalan konuk ekip ise, güçlü rakibini deplasmanda devirerek gruptan çıkma şansını son iki maça taşımayı ve üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Peki Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 11:19 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 11:41
Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Kupa heyecanı Ankara'ya taşınırken, B Grubu'nda avantajlı konumda bulunan kırmızı-siyahlılar, 3'te 3 yaparak gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak için sahaya çıkıyor. Savunma disiplini ve ilk iki maçtaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken ev sahibi ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta ise taktiksel hazırlıklarını galibiyet üzerine kuran konuk ekip, gruptaki ilk dış saha galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltmenin ve gruptaki dengeyi kendi lehine çevirmenin planlarını yapıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak bu zorlu karşılaşma, B Grubu'nun üst sıralarındaki hiyerarşiyi belirleme açısından stratejik bir öneme sahip. İşte Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçının detayları...

Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasındaki Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor maçı, 4 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'ndaki Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor mücadelesi, saat 18.00'de Abdullah Buğra Taşkınsoy'un düdüğüyle start alacak.

Gençlerbirliği-İKAS Eyüpspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupadaki bu önemli randevu, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç öncesi analizler, canlı anlatım ve maç sonu değerlendirmeleriyle tüm kupa heyecanı A Spor kanalında olacak.

