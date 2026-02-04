Fatih Karagümrük-Başakşehir maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Türkiye Kupası'nda çeyrek final hesaplarının iyice kızıştığı haftada, A Grubu'nun düğümü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çözülmeye başlıyor. Grubun beşinci sırasında yer alan Mısırlı.com.tr Farih Karagümrük, sahasında oynamanın avantajını kullanarak bu sezonki ilk kupa zaferine ulaşmak ve puanını 5'e yükselterek avantaj elde etmek istiyor. Diğer tarafta, kupaya şampiyonluk parolasıyla başlayan turuncu-lacivertliler ise zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek gruptaki ikinci galibiyetini elde etmeyi ve ilk iki sıra yolunda dev bir adım atmayı amaçlıyor. İşte Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçının detayları...

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir maçı, 4 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir MAÇI SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir mücadelesi, saat 15.30'da Çağdaş Altay'ın düdüğüyle start alacak.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupadaki bu önemli randevu, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç öncesi analizler, canlı anlatım ve maç sonu değerlendirmeleriyle tüm kupa heyecanı A Spor kanalında olacak.