Boluspor-Alanyaspor maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor- Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki Boluspor-Corendon Alanyaspor mücadelesi, her iki takımın gruptaki kaderini yakından ilgilendiriyor. Ev sahibi ekip, Trendyol 1. Lig'deki mücadelesinin yanı sıra kupada da varlık göstermek isterken; teknik heyetin bu maçta ligde az süre alan isimlere şans vererek rotasyon yapması bekleniyor. İç saha avantajını kullanıp grubun üst sıralarıyla puan farkını kapatmak isteyen Bolu temsilcisi, disiplinli savunmasıyla Süper Lig ekibini durdurmaya çalışacak. Konuk ekip tarafında ise, grupta henüz mağlubiyet yüzü görmemiş olmanın verdiği özgüven sahaya yansıyacak. Teknik direktörün özellikle hücum hattındaki etkili silahlarını kullanarak sonuca gitmeyi planladığı maçta, Akdeniz ekibi oyunun kontrolünü maçın başından itibaren eline alarak sürprize yer vermemek niyetinde. Grubun düğümünü çözecek kritik randevuda alınacak her puan, dördüncü hafta öncesi sıralamayı doğrudan etkileyecek. İşte Boluspor-Corendon Alanyaspor maçının detayları...

BOLUSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasındaki Boluspor-Corendon Alanyaspor maçı, 4 Şubat Perşembe günü oynanacak.

BOLUSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki Boluspor-Corendon Alanyaspor mücadelesi, saat 13.00'te Ayberk Demirbaş'ın düdüğüyle start alacak.

BOLUSPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupadaki bu önemli randevu, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maç öncesi analizler, canlı anlatım ve maç sonu değerlendirmeleriyle tüm kupa heyecanı A Spor kanalında olacak.