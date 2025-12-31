Erzurumspor kanat arıyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'i hedefleyen Erzurumspor'da Başkan Ahmet Dal, ikinci devre öncesinde transfer müjdesi verdi. Forvet kısmında transfere ihtiyaçları olmadığını belirten Başkan Dal, Hüsamettin Yener, Eren Tozlu ve Sylla'yı hatırlatıp başarılı olduklarının altını çizdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta ile işbirliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ahmet dal, "Bizim eksik bölgelerimiz var hocamızla onlara çalıştık. Özellikle kenar, belki kanat forvet olabilir oyuncular ile alakalı görüşmelerimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Başkan Ahmet Dal, Erzurumlulardan destek istedi. Dal, "Kendi kaynaklarımızla transfer yasağını kaldırdık şimdi geleceğe rahat ve güvenle bakmak için gerçekten bütün Erzurumluların desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

EN AZ BÜTÇELİ 5 TAKIMDAN BİRİ

Erzurumspor'un 1. Lig'in en az bütçeli beş takımından biridir diyen Ahmet Dal, "Parasına göre bugün Erzurumspor'un bulunması gereken yer 13., 14. Sıradır. Erzurumspor'un bulunduğu yer tabi ki bana yetmiyor" ifadelerini kullandı.