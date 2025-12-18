CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hacıosmanoğlu FIFA'da

Hacıosmanoğlu FIFA'da

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Hacıosmanoğlu FIFA'da

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen FIFA Komiteleri Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun konuşmasıyla başlayan toplantıda Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger, Baş Futbol Sorumlusu Jill Ellis ve Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina da yer aldı. 211 ülkeden 500'den fazla komite üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumun ardından FIFA'nın bünyesindeki komiteler, iç toplantılarını gerçekleştirdi. Ekimde 2025-2029 dönemi için komitelerin oluşturulduğu toplantıda Hacıosmanoğlu FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesine seçilmişti.

