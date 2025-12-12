CANLI SKOR ANA SAYFA
Arsenal doludizgin

Arsenal doludizgin

Premier Lig’de liderliğini sürdüren Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nin 6’ncı haftasında da Club Brugge’ü deplasmanda 3-0 geçti. Bayern’in üç puan önünde liderliğini sürdürdü

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 06:50
Arsenal doludizgin

Arsenal, Premier Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne de ambargo koymuş durumda... Ada'da Manchester City'nin iki puan önünde liderliğini sürdüren Topçular, Devler Arenası'nda da zirvedeki yerini bırakmadı. 6'ncı hafta maçında Club Brugge'e konuk olan kırmızı-beyazlılar, rakibini Madueke (2) ve Martinelli'nin golleriyle 3-0 yendi. Bu galibiyetle puanını 18'e çıkaran İngiliz ekibi, liderliğini sürdürdü.

SADECE 1 GOL YEDİ

Ada ekibi oynadığı bu 6 maçta rakip filelere 17 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 1 gol gördü. Arteta'nın öğrencileri, o golü de Devler Ligi'nin 5'inci haftasında Bayern Münih'ten yedi. Hem savunmada hem de hücumda muhteşem bir oyun sergileyen Arsenal, futbol otoriteleri tarafından finalin en büyük adayı olarak gösteriliyor. Arsenal, Devler Ligi'ndeki son iki maçında İnter ve Kairat'la karşılaşacak.

