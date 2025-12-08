Bugünkü maçlar | 8 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

8 Aralık bugünkü maçlar listesi belli oldu! Süper Lig ve 1. Lig'de önemli karşılaşmalar oynanırken, Avrupa liglerinde de yoğun bir futbol günü yaşanacak. Beşiktaş – Gaziantep FK ve Alanyaspor – Antalyaspor maçları Türkiye'de en çok takip edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Premier League'de Wolverhampton'ın Manchester United ile karşılaşması büyük ilgi görüyor. LaLiga'da Osasuna – Levante, Serie A'da ise üç maç futbol severler için ekran başına davet niteliğinde. İşte 8 Aralık 2025 maç programı ve tüm maçların saatleri…
BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 ARALIK PAZARTESİ
Türkiye – Süper Lig
20:00 | Beşiktaş – Gaziantep FK
20:00 | Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor
Maç günü. 🦅#BurasıBeşiktaş | #TSL pic.twitter.com/1ITblCAuj3— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 7, 2025
Türkiye – 1. Lig
14:30 | Atakaş Hatayspor – SMS Grup Sarıyerspor
14:30 | Bandırmaspor – Sipay Bodrum FK
20:00 | Yeni Çorumspor AŞ – Siltaş Yapı Pendikspor
İngiltere – Premier League
23:00 | Wolverhampton Wanderers FC – Manchester United FC
İspanya – LaLiga
23:00 | CA Osasuna – Levante
İtalya – Serie A
17:00 | Pisa SC – Parma
20:00 | Udinese Calcio – Genoa GFC
22:45 | Torino FC – AC Milan