Bugünkü maçlar | 8 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

8 Aralık bugünkü maçlar listesi belli oldu! Süper Lig ve 1. Lig'de önemli karşılaşmalar oynanırken, Avrupa liglerinde de yoğun bir futbol günü yaşanacak. Beşiktaş – Gaziantep FK ve Alanyaspor – Antalyaspor maçları Türkiye'de en çok takip edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Premier League'de Wolverhampton'ın Manchester United ile karşılaşması büyük ilgi görüyor. LaLiga'da Osasuna – Levante, Serie A'da ise üç maç futbol severler için ekran başına davet niteliğinde. İşte 8 Aralık 2025 maç programı ve tüm maçların saatleri…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 ARALIK PAZARTESİ

Türkiye – Süper Lig

20:00 | Beşiktaş – Gaziantep FK

20:00 | Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor

Türkiye – 1. Lig

14:30 | Atakaş Hatayspor – SMS Grup Sarıyerspor

14:30 | Bandırmaspor – Sipay Bodrum FK

20:00 | Yeni Çorumspor AŞ – Siltaş Yapı Pendikspor

İngiltere – Premier League

23:00 | Wolverhampton Wanderers FC – Manchester United FC

İspanya – LaLiga

23:00 | CA Osasuna – Levante

İtalya – Serie A

17:00 | Pisa SC – Parma

20:00 | Udinese Calcio – Genoa GFC

22:45 | Torino FC – AC Milan