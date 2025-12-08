CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bugünkü maçlar | 8 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugünkü maçlar | 8 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

8 Aralık 2025 Pazartesi günü futbolda yoğun bir program futbolseverleri bekliyor. Süper Lig’de Beşiktaş - Gaziantep FK ve AlanyasporAntalyaspor karşılaşmaları günün en çok merak edilen mücadeleleri arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2025 Pazartesi 06:54
Bugünkü maçlar | 8 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?

8 Aralık bugünkü maçlar listesi belli oldu! Süper Lig ve 1. Lig'de önemli karşılaşmalar oynanırken, Avrupa liglerinde de yoğun bir futbol günü yaşanacak. Beşiktaş – Gaziantep FK ve AlanyasporAntalyaspor maçları Türkiye'de en çok takip edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Premier League'de Wolverhampton'ın Manchester United ile karşılaşması büyük ilgi görüyor. LaLiga'da Osasuna – Levante, Serie A'da ise üç maç futbol severler için ekran başına davet niteliğinde. İşte 8 Aralık 2025 maç programı ve tüm maçların saatleri…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 ARALIK PAZARTESİ

Türkiye – Süper Lig

20:00 | Beşiktaş – Gaziantep FK

20:00 | Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor

Türkiye – 1. Lig

14:30 | Atakaş Hatayspor – SMS Grup Sarıyerspor

14:30 | Bandırmaspor – Sipay Bodrum FK

20:00 | Yeni Çorumspor AŞ – Siltaş Yapı Pendikspor

İngiltere – Premier League

23:00 | Wolverhampton Wanderers FC – Manchester United FC

İspanya – LaLiga

23:00 | CA Osasuna – Levante

İtalya – Serie A

17:00 | Pisa SC – Parma

20:00 | Udinese Calcio – Genoa GFC

22:45 | Torino FC – AC Milan

Cimbom'a Salah müjdesi!
Çare Sörloth
Trabzonspor’a iki kötü haber! Beşiktaş maçında oynayamayacaklar...
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
G.Saray'a transferde 'Dünya Kupası' piyangosu!
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
